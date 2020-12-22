Найдено тело мужчины, провалившегося под лёд с женой в районе Выксы 20 декабря

Поступила новая информация о происшествии, которое установили 20 декабря. Напомним, трагедия произошла под Выксой Нижегородской области: на реке Оке под лёд ушёл автомобиль УАЗ "Патриот" с супружеской парой. Они выехали из дома ещё 18 декабря и перестали выходить на связь. Во время поисков пары на льду обнаружили следы шин, ведущие к пролому. В воскресенье, спустя два дня после трагедии, спасатели извлекли из-под воды тело женщины — её обнаружили в затонувшем автомобиле. Погибшей было 39 лет. Поиски тела мужчины продолжались ещё два дня.

Сегодня, 22 декабря, пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщила последние данные по делу. В 15:30 водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России извлекла тело мужчины из-подо льда. Погибшему было 38 лет. Его тело передали сотрудникам полиции.

У пары остались двое несовершеннолетних детей.

Подобные происшествия стали регулярными за прошедшую малую часть зимы. Ранее мы сообщали, что спасатели рассказали нижегородцам, как определить на глаз прочность льда, какие существуют условия безопасного выхода на лёд и как вести себя, если всё же провалился.

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