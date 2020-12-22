Хоккеист Михаил Варнаков отбирает детей у своей жены. Фото: Из личного архива героя публикации

Нешуточный скандал разгорелся в семье известного хоккеиста, игрока ХК «Торпедо» Михаила Варнакова. По словам его бывшей супруги, спортсмен забрал у нее двух дочерей еще в марте 2020 года. И больше она их не видела. Сначала мужчина объяснял свои действия режимом самоизоляции, а потом подал иск о лишении Ольги Варнаковой родительских прав.

- Я ездила к нему домой, просила, чтобы он хоть через окно мне их показал – без толку, - рассказала Ольга «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде». – В июне он женился на 26-летней девушке, и дети остались с ними. Вскоре он начал запрещать девочкам общаться со мной даже по телефону, а потом и вовсе поменял им номер.

А вот сам спортсмен излагает совсем другую версию происходящего. По его словам, он пошел на все это, чтобы защитить детей.

- В марте 2020 года обе мои дочери переехали жить ко мне . Старшая дочь, которой сейчас 9 лет, сама меня об этом попросила, а младшую дочь мне передал отец моей бывшей супруги Ольги Варнаковой, - изложил свою версию «Комсомолке» Михаил Варнаков. - Такие решения были обусловлены тем, что детям со стороны их матери, употребляющей алкоголь, не был обеспечен надлежащий уход. Фактически дети достаточно длительное время были предоставлены сами себе, и реально их жизнь и здоровье были в опасности, тем более с учетом их малолетнего возраста.

Сейчас этот вопрос решается в суде. Супруги уже подали несколько исков в отношении друг друга.