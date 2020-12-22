Некоторые маршруты общественного транспорта изменятся на время проведения "Горьковской ёлки"

В Нижнем Новгороде временно изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Это будет связано с проведением фестиваля "Горьковская ёлка". По той же причине некоторые участки центра города будут перекрыты с 07:00 23 декабря 2020 года по 23:00 14 января 2021 года. Информацией с нами поделилась нижегородская мэрия со ссылкой на департамент транспорта города.

Изменения маршрутов:

- Автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по улицам Варварской, Пискунова, Минина в направлении площади Сенной и по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской в обратном направлении;

- Автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т 45 будут курсировать по площади Минина и Пожарского, улицам Варварской, Пискунова, Минина в направлении площади Сенной и по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского в обратном направлении.

- Автобусы А-1, А-68 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского (в районе Дворца труда);

- Остановка "Речное училище" будет введена для автобусов А-19, А-40, А-45, А-52, А-58, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т 45, Т-74, Т-97 в направлении к площади Минина и Пожарского.

Кроме того, дептранс напоминает, что с 1 по 10 января 2021 года работа метро, трамваем, троллейбусов и автобусов Нижнего Новгорода организуется по расписанию выходного дня.

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