Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода с 23 декабря по 14 января

С 07:00 23 декабря 2020 года по 23:00 14 января 2021 года в центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта. Это необходимо в связи с празднованием новогоднего фестиваля "Горьковская ёлка". Информацией о движении транспорта поделилась пресс-служба администрации города со ссылкой на нижегородский департамент транспорта.

По информации ведомства, движение транспорта приостановится:

- по площади Минина и Пожарского (от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской);

- по улице Минина (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова);

- по улице Ульянова (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова);

- по Георгиевскому съезду;

- по Верхне-Волжской набережной (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова).

Кроме того, с 23:00 31 декабря этого года по 01:00 1 января следующего движение перекроют и по Нижне-Волжской набережной (от Георгиевского съезда до улицы Широкой).

Департамент также уточнил, что на перечисленных участках будет запрещена парковка.

Сотрудники ведомства призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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