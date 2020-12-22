Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода с 23 декабря по 14 января

С 07:00 23 декабря 2020 года по 23:00 14 января 2021 года в центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта. Это необходимо в связи с празднованием новогоднего фестиваля "Горьковская ёлка". Информацией о движении транспорта поделилась пресс-служба администрации города со ссылкой на нижегородский департамент транспорта.
По информации ведомства, движение транспорта приостановится:
- по площади Минина и Пожарского (от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской);
- по улице Минина (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова);
- по улице Ульянова (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова);
- по Георгиевскому съезду;
- по Верхне-Волжской набережной (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова).
Кроме того, с 23:00 31 декабря этого года по 01:00 1 января следующего движение перекроют и по Нижне-Волжской набережной (от Георгиевского съезда до улицы Широкой).
Департамент также уточнил, что на перечисленных участках будет запрещена парковка.
Сотрудники ведомства призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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