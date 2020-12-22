На снос аварийных домов в Нижнем Новгороде выделено свыше 24,3 млн рублей

Более 24,3 миллиона рублей выделено на снос аварийных построек в Нижнем Новгороде. Эти средства пойдут на снос почти 40 многоквартирных расселённых зданий. Об этом сообщило GiperNN со ссылкой на департаменте жилья и инженерной инфраструктуры нижегородской мэрии.

Преимущественно постройки, подлежащие сносу, расположены в историческом центре Нижнего Новгорода. По информации ведомства, на сегодня ликвидировано более десяти из них. Некоторые из таких, к примеру, стояли на улицах Грузинской, Ильинской, Новосолдатской, Дальней, Большой Печёрской и других улицах верхней части города. В Ленинском районе — на улицах Грекова и Правдинской.

Основную часть средств, по информации администрации города, передаст областному центру регион. Это свыше 24 069 000 рублей. А оставшиеся 243,1 тысячи рублей будут взяты из городской казны.

Напомним, вчера мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о проведении "инвентаризации" ветхих домов в приволжской столице.

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