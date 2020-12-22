Очевидцы: Тело 11-летнего ребенка нашли в центре Нижнего Новгорода

Тело 11-летнего ребенка нашли в центре Нижнего Новгорода. ФОТО: Кстати

Жуткая трагедия произошла сегодня в центре Нижнего Новгорода – рядом с одним из жилых домов на улице Германа Лопатина был обнаружен труп. Первыми о случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Около третьего дома по улице Лопатина лежит человек, рядом полиция и люди. Приезжала скорая, но уехали, - рассказали в группе «Кстати».

Информацию о трагедии «Комсомолке» подтвердил и источник в правоохранительных органах. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Как оказалось, речь идет о гибели ребенка.

- Там погиб 11-летний мальчик, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» местная жительница Татьяна. - Насколько я знаю, мальчик учился в 7ой школе. Где-то час назад там было оцепление, и около школы тоже была полиция. Но что там произошло, пока никто не знает.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.