Глеб Никитин исполнит новогодние желания двух нижегородских детей

Сегодня, 22 декабря, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поучаствовал во Всероссийском проекте "Ёлка желаний" в Москве. Перед тем, как начать совещание, он снял с ёлки два новогодних пожелания от детей из Нижегородского региона. Деталями события поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

В оставленном пожелании значилось, что семилетний Миша мечтает о настольном аэрохоккее. Мама мальчика пояснила, что Миша очень общительный, но во время пандемии из-за своей болезни он не может выходить из дома. Он очень любит аэрохоккей, поэтому попросил эту игру для дома.

14-летняя Алия очень хочет побывать в Москве. Девочка уже два года занимается в художественной школе, интересуется архитектурой и любит рисовать. Она мечтает увидеть столичные музеи, Кремль и Красную площадь.

– Я с большим удовольствием выполню пожелания наших ребят. Проект «Ёлка желаний» – очень яркое начинание. Мы обязательно проведём свою акцию в Нижнем Новгороде уже в ближайшие дни. В текущей ситуации, когда невозможно масштабное празднование, такие мероприятия позволяют в полной мере ощутить дух Нового года, в основе которого – стремление к доброте, – напомнил Глеб Никитин.

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