ЛУКОЙЛ выступил организатором химической олимпиады для Кстовских школьников и студентов.

9 декабря в актовом зале школы №3 города Кстово состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады по химии «Химический Олимп». Организаторы олимпиады – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), департамент образования Кстовского муниципального района, ГБОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, методическую поддержку обеспечил ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ).

Олимпиада проходила в октябре-ноябре с применением дистанционных образовательных технологий. Итоги подводились по результатам онлайн-защиты решений кейсов, предложенных участниками пяти возрастных номинаций (учащиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных организаций Кстова и района, студенты 1 и 2 курсов техникумов нефтехимического кластера Нижегородской области).

Кейсы, разработанные сотрудниками факультета нефти и нефтехимии КНИТУ, были посвящены технологической и цифровой трансформации ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Участники (132 конкурсанта, объединенные в 44 команды) предлагали собственное решение технического задания по одному из направлений («Производство», «Экология и безопасность», «Цифровизация»).

В церемонии приняли уча¬стие представители администрации Кстовского муниципального района, представители ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», директор ГБОУ КНТ им. Б.И.Корнилова Т.В.Разина. По видеосвязи участников поздравила декан факультета нефти и нефтехимии, заведующая кафедрой «Химической технологии переработки нефти и газа» ФГБОУ ВО КНИТУ Н.Ю.Башкирцева.

- Сотрудничество с предприятием-работодателем, начинающееся со среднего звена школы, очень важно: ребята получают уникальные возможности в части профориентации, они участвуют в мероприятиях, организуемых ЛУКОЙЛом, бывают на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» с экскурсиями, посещают профильные площадки Компании (например, в прошлом году мы по приглашению ЛУКОЙЛа посетили павильон «Нефть» на ВДНХ).- отметила руководитель профильного химического класса школы №3 Наталья Николаевна Молодкина. - Прекрасно поставлена работа с учебными заведениями, где выпускники могут продолжить свое образование. Олимпиада по химии – важное направление сотрудничества. Школьники принимают участие в исследовательской работе, а их решения оценивает серьезная экспертная комиссия, состоящая из сотрудников высших и средних профессиональных учебных заведений, и руководителей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - это уникальный опыт, который,несомненно, пригодится им в будущем.

Призеры и победители олимпиады по химии и их наставники были отмечены дипломами и получили ценные призы от ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».