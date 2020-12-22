С начала 2021 года стартуют прямые авиарейсы Нижний Новгород-Астрахань Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала нового 2021 года открывается прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Астраханью. Первый такой рейс назначен на 6 января. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино" на своём официальном сайте.

Рейсы Нижний Новгород-Астрахань будут регулярными. Осуществлять полёты будет компания "ЮВТ АЭРО" дважды в неделю – по средам и пятницам – на воздушных судах CRJ-200, которые вмещают до 50 человек.

Время в воздухе составит чуть больше двух часов. В среду самолёт будет вылетать из Нижнего Новгорода в 14:35, а садиться в Астрахани – в 18:10. По пятницам отправление из Стригино назначено на 15:30, а прибытие в Астрахань – на 18:40. Обращаем внимание, что для каждого аэропорта указано местное время.

На сайте нижегородского "Стригино" или на сайте авиакомпании можно уточнить подробное расписание.

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