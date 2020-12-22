В центре Автозавода построят новый ЖК из двух 25-этажных домов. ФОТО: https://depgrad.government-nnov.ru/?id=241194

В центре Автозаводского района Нижнего Новгорода построят новый жилой комплекс, состоящий из двух 25-этажных домов. Известно, что проект поддержал Архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Его разработчиком является ООО «Золотое сечение», а застройщиком — ГК «Каскад». Информация о проекте размещена на официальном сайте министерства.

Новый ЖК Автозаводского района — "Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения" — будет располагаться за гостиницей "Волна" в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика и проспекта Ленина. К ЖК будет относиться, в том числе, и многоуровневая наземная парковка.

Строительство жилых домов начнётся в скором времени и будет вестись одновременно. Разработчик проекта пообещал сохранить зелёную часть выбранной для застройки территории. А кроме того, учитывать историческую среду района, которая известна своими "домами с традициями". Около новостроек установят детские площадки, площадки воркаут и предусмотрят прогулочные зоны.

В самих домах будут квартиры "сервисного" типа, как сообщает GiperNN.ru, с гардеробными, мастер-спальнями и тёплыми лоджиями. В подъездах будут зоны ресепшн и консьерж-сервис.

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