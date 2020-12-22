Средняя нижегородская заработная плата выросла на 4,5% в 2020 году

Средняя заработная плата нижегородцев и жителей Нижегородского региона возросла в текущем 2020 году на 4,5%. Информацию об этом разместил Нижегородстат на своём официальном сайте.

По данным службы статистики, средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в организациях Нижегородской области в период с января по октябрь этого года составила 36 174,6 рубля. В сравнение с тем же периодом 2019 года — показатели возросли на 4,5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что продукция пяти нижегородских предприятий вошла в «Золотую сотню» товаров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По количеству представленного ассортимента продукции и услуг Нижегородская область в этом году заняла третье место и стала первой по количеству товаров, вошедших в «Золотую сотню».

А кроме того, в Нижнем Новгороде утвердили порядок оплаты парковочных мест.

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