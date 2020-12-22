Нижегородский Женский кризисный центр хотят признать иноагентом

Нижегородский женский кризисный центр хотят признать иностранным агентом. Сейчас в организации проходит внеплановая проверка минюста, инициированная прокуратурой, сообщила директор Центра Анастасия Ермолаева на своей странице в «Фейсбуке».

«Мы состоим а реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций и никакой политической деятельностью не занимаемся, - уверяет Анастасия Ермолаева. – Мы были созданы в 2003 году Союзом женщин России и оказываем психологическую помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия, предоставляем им убежище для временного проживания, работаем с молодежью по профилактике жестокости. Мы единственная в Нижегородской области организация, которая работает с этой социальной проблемой».

По словам директора Женского кризисного центра, если организацию признают иностранным агентом, им придется заплатить штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей. Кроме того, Центр не сможет сотрудничать с государственными организациями – соцзащитой, полицией, ГУФСИН, образованием, у него отберут муниципальное помещение, обяжут проводить ежегодный аудит и согласовывать всю деятельность с минюстом.

Если организацию все же признают иностранным агентом, руководство Центра намерено обжаловать это решение в суде.

«Однако это все либо сильно затормозит, либо серьезно осложнит наше оказание помощи жертвам насилия», - подчеркнула Анастасия Ермолаева.

Напомним, 18 декабря в центре Нижнего Новгорода произошла страшная трагедия: муж застрелил супругу, после чего покончил с собой. У них осталась шестилетняя дочь. Как рассказали знакомые погибшей, она неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия, которое ей приходилось терпеть от мужа-тирана, но никаких мер предпринято не было. В МВД в свою очередь объяснили, почему не смогли предотвратить страшное убийство.