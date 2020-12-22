Продукция пяти нижегородских предприятий вошла в число лучших товаров России

Продукция пяти нижегородских предприятий вошла в «Золотую сотню» товаров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По количеству представленного ассортимента продукции и услуг Нижегородская область в этом году заняла третье место и стала первой по количеству товаров, вошедших в «Золотую сотню», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в частности победителями конкурса стали колбаса вареная «Докторская» Дзержинского мясокомбината, масло сливочное шоколадное АО «Княгининское молоко», полиэтиленовые мешки АО «ТИКО-ПЛАСТИК», шкафы линейной телемеханики АО «Транснефть – Верхняя Волга» и услуги по производству натурального кофе ООО «ГРАНД-НН».

Всего на конкурсе были отмечены 33 нижегородских производителя с 66 наименованиями продукции и услуг.

Кроме того, 20 видов продукции Нижегородская область представила в номинации «Новинка»: это и хлебобулочные изделия, и текстиль, и молочная продукция, и промышленные товары, и даже свадебные платья.

«Сто лучших товаров России – очень важный для Нижегородской области проект, который позволяет привлечь внимание к контролю качества продукции, а также стимулирует производителей создавать в конкурентной среде лучшие товары», - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Призеры конкурса получают право маркировать продукцию специальным знаком «100 лучших товаров России».