Глеб Никитин заявил о проведении "инвентаризации" ветхих домов в Нижнем Новгороде. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CI5DWkFpZkg/

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднял вопрос ветхих и аварийных построек в Нижнем Новгороде. Рассуждая на эту тему в своём личном инстаграм-профиле, глава региона заявил, что в городе будет проводится своеобразная "инвентаризация" старых зданий.

– Не секрет, что в Нижнем Новгороде огромное количество аварийных домов и сооружений, захламляющих и портящих облик целых районов. Годами до них не доходили руки или не хватало политической воли для их сноса. Надо ли от них избавляться? Конечно, да, – пишет Глеб Никитин.

Далее губернатор добавил, что ценные для характера и облика города объекты, несмотря даже на своё плачевное состояние, "достойны воссоздания". Прерогатива определять ценность постройки для воссоздания легла на плечи архитектурного совета и совета по охране памятников. Уже в ближайшем будущем на заседании советов решится судьба многих бесхозных зданий областного центра.

Какие-то объекты будут просто снесены, а другие – снесены так, чтобы при будущей застройке можно было повторить фасадные и архитектурные решения.

– Я всегда выступал за сохранение историчности. Но все согласились, что наличие таких объектов унижает наш город. Особенно в преддверии Юбилея, – подвёл итог глава региона. – Будем вместе наводить порядок! И делать наш город только лучше!

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