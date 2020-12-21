В Нижнем Новгороде утвердили порядок оплаты парковочных мест

21 декабря глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил новый порядок оплаты парковочных мест. Соответствующий документ размещён на официальном сайте нижегородской мэрии.

Согласно новому постановлению, парковка является платной с 08:00 до 21:00 в будние дни, если она расположена на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Нижнего Новгорода. Если же парковка оборудована шлагбаумом, то она оплачивается круглосуточно.

Оплатить парковочное место водитель обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку. Если оплаченное время истекло, бесплатное использование парковочного места дозволено только на протяжении десяти минут (льготное время). За это время парковку можно либо покинуть, либо внести новую оплату.

Система оплаты за пользование парковками допускает как оплату наличными, так и банковской картой.

Почасовую оплату можно внести несколькими способами:

- Через паркомат, расположенный вблизи парковки;

- Через автоматическую кассу плоскостной парковки;

- Через личный кабинет на портале единого парковочного пространства Нижнего Новгорода;

- Через мобильное приложение единого парковочного пространства Нижнего Новгорода;

- Через SMS на короткий номер оператора сервиса.

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