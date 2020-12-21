Юный дзержинец получил велосипед в подарок к Новому году. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинска

Сегодня, 21 декабря, юный житель Дзержинска получил свой подарок к Новому году – велосипед. Его 13-летнему Илье Прописнову вручил главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин. Сюрприз для мальчика организован в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" – сообщила пресс-служба администрации города Дзержинска.

Акция "Ёлка желаний" проводится по всей стране в дни новогодних праздников – это часть Всероссийского проекта "Мечтай со мной". Дети загадывают подарок, о котором они давно мечтали: книги, музыкальные инструменты, игрушки, развивающие игры, спортивный инвентарь, цифровая техника и прочее. Это может быть даже встреча со звездой или поездка по стране.

Александр Мурзин обратил внимание на значимость акции "Ёлка желаний" для детей-сирот или ребят, которые по какой-либо причине остались без попечения родителей, для детей с ограниченными возможностями здоровья или для тех детей, которые растут в нуждающихся семьях.

– Конечно, я был рад исполнить мечту ребёнка. Илья – очень целеустремлённый, ответственный и активный мальчик. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, он не отчаивается, преодолевает трудности, старается вести активный образ жизни, хорошо учится в школе. Я считаю, он заслужил подарок от Деда Мороза, – уверен Александр Мурзин.

Подарки Илье вручил также и дзержинский мэр Иван Носков. Он подарил мальчику футболку, кепку и сладкий подарок.

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