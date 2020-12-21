Пациенты нижегородской больницы №30 поблагодарили врачей за работу Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пациенты нижегородской городской клинической больницы №30 записали на видео слова благодарности в адрес сотрудников медучреждения и рассказали, как те помогали заболевшим встать на ноги. Видеозаписью поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

На записи можно услышать, как пациенты в один голос горячо отзываются и добросовестной работе медперсонала. Нижегородцы рассказывают, что поступили в больницу в тяжёлом состоянии. Кто-то с высокой температурой и одышкой, кто-то – совсем без сознания. Но каждый из них в кратчайшие сроки почувствовал себя лучше и встал на ноги. Теперь они готовы к скорейшей выписке и очень этому рады.

– Благодаря ответственному и очень внимательному персоналу, благодаря чутким докторам, которые нас ведут, успокаивают, лечат, за неделю я пришла в очень хорошее состояние, – отзывается о работе сотрудников больницы №30 пациентка Елена Чистякова.

– Огромное спасибо всему персоналу: от нянечки до лечащего врача и главврача, – соглашаются с Еленой другие выздоровевшие.

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