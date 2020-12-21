ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» отметил своё 75-летие. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинска

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» отметил своё 75-летие со дня основания. Его воспитанников поздравил лично мэр города Дзержинска Иван Носков. Информацией о мероприятии поделилась пресс-служба администрации города химиков.

– Конечно, само существование детских домов, домов ребёнка – это нерадостный факт, – обратил внимание глава города. – Хочется, чтобы у каждого ребёнка была семья. Но обстоятельства складываются по-разному, и именно на плечи сотрудников детского дома ложится сложная и важная задача – заменить ребёнку семью. Хотел бы поблагодарить всех педагогов детского дома и их верных помощников – технический персонал, нянечек, уборщиц, коллектив столовой, всех добровольных помощников-волонтёров. Поздравляю коллектив с праздником! Пусть тот огонёк в душе, который привёл каждого из вас на службу к детям, никогда не гаснет. Поздравляю всех воспитанников и выпускников детского дома, это и ваш праздник тоже! Успехов вам и больше ярких радостных событий!

Совместно с дзержинскими предпринимателями Иван Носков подарил коллективу детского дома современный фотоаппарат для проведения памятных фотосессий. Более того, ребятам подарила большой юбилейный торт торговая компания "Лента", вкусное угощение – ООО "Калинов мост", бесплатные билеты на спектакль – театр кукол. Зал, в котором дети выступали перед гостями, был празднично украшен. На память о событии сделали серию снимков.

А также трёх педагогов учреждения наградили благодарственными письмами и памятными подарками за многолетний добросовестный труд.

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