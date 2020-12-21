К юбилею Нижнего Новгорода восстановят сгоревшие дома на улицах Шевченко и Малой Ямской

Три сгоревших дома на улицах Шевченко и Малой Ямской в Нижнем Новгороде восстановят к 800-летию города в 2021 году. Здания включены в программу реставрации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона заключило контракты на проведение восстановительных работ трёх сгоревших зданий в историческом центре города. В программу теперь входит дом №17 на улице Шевченко, а также дома №19 и №23/19 на Малой Ямской. Ведомство сообщает, что реставрация запланирована на следующий год — к юбилею Нижнего Новгорода.

— Объекты передали из муниципальной собственности в областную. И сейчас наша первоочередная задача — сохранить здания и предотвратить их дальнейшее разрушение. В зимний период будут проведены работы по консервации, параллельно планируется разработать проектно-сметную документацию на комплексную реставрацию. В будущем году, по мере возможности, мы будем её реализовывать, — пояснил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

К сведению, ГУ МЧС России по региону установило, что причиной пожаров на этих объектах стали поджоги и неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело.

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