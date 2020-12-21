22 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгорода отключат холодную воду в 39 домах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Завтра, 22 декабря, сразу в 39 домах Сормовского района Нижнего Новгорода отключат холодное водоснабжение. АО «Нижегородский водоканал» объясняет причину приостановки подачи воды: будут проводиться плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Гаугеля. Необходимы они для увеличения надёжности работы система водоснабжения Сормовского района.

Жители 39 домов останутся без холодной воды с 09:00 до 21:00. В ряде других домов давление воды понизится.

Нижегородский водоканал обращается к жителям Сормовского района и рекомендует приготовить достаточные запасы холодной воды, которых хватит на весь день. Помимо этого, по адресам отключения будут дежурить автоцистерны с питьевой водой. Передвигаются они по заявкам жителей. Оставить её можно по телефону: 246-99-99.

Холодная вода будет отключена 22 декабря в следующих домах:

- улица Гаугеля, дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 36;

- улица Героев космоса, дома № 1, 34А, 43;

- проспект Кораблестроителей, дом № 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43.

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