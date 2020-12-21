Нижегородские врачи получили награды за вклад в борьбу с COVD-19. Фото: Instagram Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде врачи и волонтеры получили Почетныи знак Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Торжественная церемония награждения состоялась на Ярмарке 21 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая награда учреждена по инициативе Глеба Никитина специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией. Сегодня Почетный знак получили 14 врачей и волонтеров. Еще 22 волонтера получили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Каждый врач, который был сегодня на церемонии награждения, представлял десятки коллег, оставшихся на дежурстве. Мы знаем, как врачи безо всякого графика, часами в защитном костюме борются за жизни людей, рискуя порой собственными. Они достойны самых высоких наград», - написал в своем Instagram глава Нижегородской области Глеб Никитин. При этом губернатор отметил, что вклад в борьбу с коронавирусом вносит каждый, кто надевает маску и соблюдает социальную дистанцию.

Всего до конца этого года Почетным знаком планируется отметить 100 нижегородцев – 90 медицинских работников и десять волонтеров.