16 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 21 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 16 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 486 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что с начала пандемии в Нижегородской области провели свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. У 70% пациентов компьютерная томография подтвердила положительный COVID-статус.
Кроме того, недавно в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее мы рассказывали, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.
На настоящий момент привиты уже 362 нижегородских медика.
Также недавно в сети появилось достаточно скандальное видео, поднявшую бурю обсуждений со стороны пользователей. Сюжет видео о том, как нижегородку выгоняют из автобуса за отказ надеть медицинскую маску. Кто-то согласился с поступком пассажиров этого автобуса, а кто-то – нет.
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