В 28 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 28 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 57 794 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 21 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 64 804 человека. Из которых 28 186 проживают в областном центре, а оставшиеся 36 618 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 521 жителя Дзержинска, у 3 544 – в г.о.г. Бор, у 2 196 – в Павловском районе, у 1 826 – в Балахнинском, у 1 613 – в Городецком, у 1 467 – в Богородском, у 1 456 – в Выксунском, у 1 254 – в Кулебакском, у 1 169 – в Кстовском, у 964 – в Володарском, у 935 – в Шатковском, у 899 – в Лысковском, у 849 – в Арзамасе, у 822 – в Шахунском районе, у 803 – в г.о. Семёновский и у 737 – в г.о. Навашинский.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, на днях в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

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