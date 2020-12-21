Стало известно, что случилось с женщиной, которую нашли без сознания на дороге в Автозаводском районе

У женщины, которая лежала без сознания на дороге в Автозаводском районе, случился эпилептический припадок. Об этом рассказали в Городской клинической больнице №13.

Напомним, вечером 16 декабря прохожие заметили на дороге около дома по улице Космической лежащую без сознания молодую женщину. Отзывчивые нижегородцы сразу позвонили в службу спасения, после чего на место происшествия прибыли спасатели и медики. Женщину погрузили в машину скорой помощи и доставили в больницу №13. К счастью, нижегородка пришла в себя по дороге в больницу.

«В госпитализации она не нуждалась. Пациентка получила рекомендации медиков и самостоятельно покинула медицинское учреждение», - пояснили в минздраве Нижегородской области.