Следователи оценят работу полицейских в связи с убийством нижегородки мужем-тираном

Нижегородские следователи дадут оценку действиям сотрудников полиции, принимавшим решения по заявлениям погибшей женщины. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла в центре Нижнего Новгорода вечером 18 декабря. Известный бизнесмен сначала расстрелял жену, а потом свел счеты с жизнью. У пары осталась маленькая дочка. Как рассказали знакомые семьи, последние полгода муж и жена жили раздельно. За это время он не раз ей угрожал и даже избивал.

- Нижегородские следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Уже назначен комплекс судебных и криминалистических экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются личности и взаимоотношения погибших. В ходе расследования уголовного дела следователи дадут оценку действиям сотрудников полицию, принимавшим решения по заявлениям погибшей женщины. Что касается Следственного комитета, официальных заявлений от нее в ведомство не поступало.