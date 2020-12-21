Нижегородского экс-депутата Гельжиниса заподозрили в многомиллионном мошенничестве. ФОТО: gorduma.nnov.ru

Бывший депутат нижегородской Думы Валерий Гельжинис обвиняется в крупном мошенничестве с медицинскими масками на 70 миллионов рублей. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление одного из крупнейших в России онлайн-ретейлеров — Ozon.

16 декабря стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon обратился в полицию Москвы с обвинением по факту крупного мошенничества.

— Компания попросила ГУВД Москвы провести проверку по факту мошенничества с медицинскими масками на сумму 70 миллионов рублей. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело. Одним из фигурантов стал бывший депутат нижегородской Думы Валерий Гельжинис, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Схема мошенничества была достаточно проста: отдел Ozon, который занимается фармацевтикой, заключил договор с фирмой-однодневкой. На счета этой фирмы переводились деньги за поставку ретейлеру медицинских масок. Однако маски, конечно же, поставлены не были. Эти данные были подтверждены в ходе проверки представителями правопорядка.

А также по информации ТАСС, в полиции Валерий Гельжинис признал свою вину.

Кроме того, бывший депутат находится сейчас под подпиской о невыезде по делу о продаже аппаратов ИВЛ, которые считались официально просроченными.

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