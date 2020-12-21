21 декабря горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 21 декабря, пара районов Нижнего Новгорода частично осталась без горячей воды. А именно это Ленинский и Приокский районы областного центра. Очередное отключение коммунальных услуг произошло по причине проведения плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 10:00 до 14:00 без горячей воды останутся жители домов № 18, 18/1, 12/2 по улице Премудорова Ленинского района приволжской столицы.

А с 09:00 до 17:00 подача горячей воды будет приостановлена в домах № 103, 105 по проспекту Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности из-за аварийных объектов культурного наследия. Он будет действовать до особого распоряжения. Специалисты утвердили, что в настоящий момент существует угроза обрушения конструкций и причинения вреда не только объектам прилегающих территорий, но и здоровью и жизни горожан.

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