Тело женщины достали из Оки в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Несмотря на то, что на всех водоемах Нижегородской области уже встал лед, в минувшие выходные из Оки спасатели извлекли тело погибшей женщины.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, это произошло 20 декабря на территории рабочего поселка Шиморское в Выксунском районе.

«Водолазной группой Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из водоема извлечено тело погибшей женщины. Обстоятельства происшествия уточняются», - рассказали в ведомстве. В операции по извлечению тела принимали участие семь человек и две единицы техники.

Спасатели напоминают, что выход на лед может быть опасен. Ранее мы писали, при какой толщине льда прогулки по нему считаются безопасными, а также рассказывали, как определить на глаз прочность льда.

Напомним, это уже четвертое происшествие на воде со смертельным исходом в Нижегородской области, зафиксированное с начала наступления холодов. За это время погибли пять человек.