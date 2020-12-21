Режим ЧС ввели в Бутурлине из-за проблем с вывозом жидких отходов. Фото: СОЦСЕТИ

Режим чрезвычайной ситуации введен в рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области в связи с невозможностью вывоза жидких бытовых отходов. Постановление от 16 декабря 2020 года размещено на сайте администрации Бутурлинского муниципального округа.

Дело в том, что организация, оказывающая коммунальные услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, приостановила свою деятельность на территории Буурлинского округа. Причиной стало огромное количество жалоб местных жителей и наложенные штрафы.

«Сложившаяся проблема возникла после официального закрытия районной свалки в 2015 году по решению суда, - рассказал глава МСУ Бутурлинского муниципального округа Николай Чичков. - Администрацией района было сделано все возможное для решения этого вопроса: еще в 2015 – 2016 годах была разработана и утверждена проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию очистных сооружений в Бутурлине. В настоящее время работы по реконструкции выполнены на 98 %. В течении двух – трех месяцев будут проводиться пуско-наладочные работы».

Однако пока очистные сооружения не заработали, было решено ввести режим ЧС на срок до 16 января. В это время жидкие бытовые отходы будут свозиться на специально отведенный земельный участок около автодороги Бутурлино-Кремницкое.