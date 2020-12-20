Ремонт расселенного дома в Нижнем Новгороде возмутил горожан

Фасады здания решили обновить, покрыв зеленой краской. Правда, частично. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

Нижегородцы пожаловались на ремонт расселенного дома №25 на лице Костина. Обсуждения разгорелись в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород».

- Дом 1917 года. Расселенный! Но находится под УК ООО «Структура»! Вот, содержат, покрасили! - жалуется автор новости Светлана Шартанова.

Женщина опубликовала фотографии, на которых можно заметить, что ветхое деревянное здание частично покрасили в зелёный цвет. К слову, в некоторых местах можно отметить отсутствие досок в стенах, а фундамент на углу дома и вовсе частично разрушен.

- Ничего себе «ремонт», - удивляется Евгений Гужов.

- Видимо краски на весь дом не хватило..., - пытается хоть как-то оправдать увиденное Валентина Головлева.

- У нас не расселенный, а такой щедрости от ДУКа никогда не видели, - пишет Анастасия Алёшина.

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