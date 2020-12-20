Ремонт расселенного дома в Нижнем Новгороде возмутил горожан

Фасады здания решили обновить, покрыв зеленой краской. Правда, частично. Фото: «Типичный Нижний Новгород»
Нижегородцы пожаловались на ремонт расселенного дома №25 на лице Костина. Обсуждения разгорелись в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород».
- Дом 1917 года. Расселенный! Но находится под УК ООО «Структура»! Вот, содержат, покрасили! - жалуется автор новости Светлана Шартанова.
Женщина опубликовала фотографии, на которых можно заметить, что ветхое деревянное здание частично покрасили в зелёный цвет. К слову, в некоторых местах можно отметить отсутствие досок в стенах, а фундамент на углу дома и вовсе частично разрушен.
- Ничего себе «ремонт», - удивляется Евгений Гужов.
- Видимо краски на весь дом не хватило..., - пытается хоть как-то оправдать увиденное Валентина Головлева.
- У нас не расселенный, а такой щедрости от ДУКа никогда не видели, - пишет Анастасия Алёшина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!