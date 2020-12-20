В нижегородских лесничествах приступили к заготовке новогодних елей

Сезон заготовки новогодних елей открыли в нижегородских лесничествах. За незаконно срубленное дерево предусмотрен штраф и привлечение к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Место для рубки ели выбирается не произвольно, а на основании рекомендаций. Обычно, чтобы избежать нанесения ущерба лесу, рубят молодые ели под линиями электропередач и вдоль автомобильных дорог.

Законность наличия и перевозки срубленной ели подтверждает договор купли-продажи, заключённый с лесничеством. Во время покупки нужно будет указать высоту ели, заполнить заявление (для этого нужен паспорт), а затем получить квиток об оплате.

Известно, что ели и хвойные деревья высотой до 1 метра стоят 10 рублей, от 1,1 до 2 метров - 20 рублей, от 2,1 до 3 метров — 30 рублей, от 3,1 до 4 метров — 40 рублей, свыше 4,1 метра — 5 тысяч рублей. Цена указана за одну штуку.

Отметим, что нижегородцы, которые желают срубить ель самостоятельно должны следовать требованиями законодательства (ст. 33 Лесного кодекса РФ и закон Нижегородской области от 01.11.2007 №143-З).

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