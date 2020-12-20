362 нижегородских медика уже вакцинированы от коронавируса

В регионе 362 медицинских работника прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Данные о сделанных прививках будут внесены в регистр вакцинированных против COVID-19. Об этом в минувшую пятницу, 18 декабря, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- На днях в наш регион пришла еще одна крупная партия вакцины - 1 600 доз, - поделился глава региона. - Всего в течение декабря должно поступить 2 772 дозы вакцины, оставшуюся партию мы ждем до 31 декабря.
Как сообщается, все врачи, сделавшие прививку от коронавируса, чувствуют себя нормально и не ощущают никаких побочных эффектов.
В первую волну бесплатной и добровольной вакцинации от коронавируса, после медработников, включены также педагоги и соцработники. На региональном уроне также принято решение добавить в этот перечень и волонтеров.
- В следующем году, по мере поступления новых партий, вакцинация будет доступна и для других групп населения, - подытожил Глеб Никитин.
Напомним, что ранее мы публиковали список учреждений, где конкретно можно сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде.
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