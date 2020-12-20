Ещё четырнадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 20 декабря, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 1 470 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжаются системные проверки исполнения указа о режиме повышенной готовности.Так, только за прошлые выходные в ходе рейдовых мероприятий в городе было охвачено 409 объектов торговли и общепита.

Кроме того, Нижегородцев оштрафовали на 427 тысяч рублей за неправильные тесты на COVID-19. Как оказалось, жители региона зачастую путают тест ПЦР с тестом ИФА на наличие антител к коронавирусу.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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