В Нижегородской области обнаружено 499 новых случаев заражения COVID-19

По данным на 20 декабря 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 437 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 57 333 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Нижегородской области с каждым днём растёт число заражённых коронавирусом. За последние сутки их количество увеличилось на 499 человек. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 64 303 человек.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе.
Губернатор поблагодарил нижегородских медиков и волонтеров, а также отметил, насколько важна их работа в период пандемии.
- Системе здравоохранения сегодня очень важно иметь определенный запас прочности, - подчеркнул глава региона. - Это позволяет не только оказать помощь, тем, кто заболел, но и сохранить деятельность подавляющего большинства отраслей экономики.
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