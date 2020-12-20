Налоговые льготы в IT-отрасли позволят создать новые рабочие места

Управляющий партнер, директор по развитию бизнеса Logrocon, член клуба директоров по разработке Microsoft, победитель конкурса «Лидеры России 2018-2019» Владимир Туровцев высказался о введении региональным правительством и парламентом налоговых льгот для предпринимателей IT-отрасли.

- В перспективе налоговые льготы позволят увеличить число высококлассных IT-специалистов, которые не станут переезжать в столицу и останутся в регионе. Думаю, такое решение позволит стимулировать развитие IT-сектора Нижегородской области, привлечь высокотехнологичные компании из других регионов для открытия дочерних структур. Стартапы будет проще создавать при пониженной налоговой нагрузке, - подчеркнул Владимир Туровцев.

- В средней и долгосрочной перспективе все это, на мой взгляд, позволит увеличить количество айтишников в регионе, нарастить профильную компетенцию в лучших информационных технологиях, сформировать и расширить рынок труда в этой сфере, благодаря чему у нас увеличится число высококлассных специалистов IT, они не будут мигрировать в столичный регион, - добавил он.

Ещё он рассказал, что такое решение позволит создать новые и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также соответствующий объем налоговых поступлений в региональный бюджет.

Напомним, 17 декабря 2020 года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях закон «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Документ был внесен на рассмотрение представительного органа власти губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Закон устанавливает пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, а также в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льгота предоставляется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области, основным видом экономической деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в данной области (ОКВЭД 62). При этом компании должны иметь не менее 90% дохода от данного вида экономической деятельности. Кроме того, размер средней заработной платы налогоплательщика за предыдущий налоговый период должен быть не ниже средней зарплаты по данному виду экономической деятельности.

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