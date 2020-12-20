На 20% снизилась травмы, которые нижегородцы получают от падений на льду

Министр побывал в посёлке Дальнее Константиново и проверил работу центральной районной больницы. Фото: Instagram Давид Мелик-Гусейнов

Травмы, полученные нижегородцами от падений на льду, снизились на 20% в этом году. Это обусловлено режимом самоизоляции для пожилых, а также растущей осознанностью пациентов и медиков в борьбе с остеопорозом. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Министр побывал в посёлке Дальнее Константиново и проверил работу центральной районной больницы. Как оказалось, учреждение работает исправно, а пациенты хорошо отзываются о качестве лечения.

- Есть несколько пациентов с переломами нижних конечностей. Основная причина - поскользнулись. Понимаю, что где постелить соломинку, каждый из нас не знает. Но дополнительная осторожность не помешала бы, - подмечает Давид Мелик-Гусейнов.

С наступлением сезона холодов и гололедицы нижегородцам рекомендовали носить обувь с нескользящей подошвой, а также обходить стороной открытый лёд на улице. Не менее важно посыпать ступени и дорожки у домов песком.

- Понимаю, что пожилые люди вряд ли прочтут этот текст. Но их более молодые дети и внуки могут помочь своим бабушкам и дедушкам, обезопасив их жилище и зимний гардероб. Обезопасьте их от падений, - попросил Давид Мелик-Гусейнов.

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