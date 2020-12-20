Случай незаконной охоты на куницу выявили в Семеновском район

настоящее время в регионе открыт сезон охоты на ряд пушных зверей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Факт незаконной охоты на куницу с использованием капкана установили в Семеновском районе. Нарушителя привлекли к ответственности, теперь он должен выплатить штраф в размере 18 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник Семеновского межрайонного отдела комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай Хонин.

Оштрафован также был и охотник из Ардатовского района, в ноябре он не поставил отметку в разрешительных документах о добыче куницы.

В настоящее время в регионе официально открыт сезон охоты на пушных зверей. Так, по 28 февраля 2021 года можно охотиться на куниц (лесных и каменных), на американскую норку, обыкновенных белок, горностая и лесного хоря.

Отметим, что за прошедшие пять лет в регионе популяция куниц увеличилась на тысячу особей, в 2015 году их насчитывалось три тысячи, а в 2020 стало уже примерно четыре тысячи.

Напомним, что сейчас в регионе действует программа «Охрана животного мира Нижегородской области», утверждённая губернатором Глебом Никитиным. Основная цель проекта – обеспечить сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания.

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