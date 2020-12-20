Ситуацию с ценами на продукты первой необходимости обсудили в Нижегородской области

Цены на сахар, подсолнечное масло и другие продукты первой необходимости обсудило правительство Нижегородской области и представители торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Ситуация с ценами в магазинах на данный момент стабильна, определена максимальная цена на сахарный песок в размере 46 рублей, и подсолнечного масла – 110 рублей за литр.

- Безусловно, региональное правительство не вправе диктовать ценовую политику, однако очевидно, что товары первой необходимости должны быть доступны для всех жителей, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. - На сегодняшний день мы видим, что ритейлеры с пониманием относятся к ситуации: цены на сахар и масло установлены на приемлемом уровне.

Известно, что за ситуацией на рынке следит не только правительство региона. В частности, УФАС по Нижегородской области собирает информацию и обращения от нижегородцев, отслеживая динамику цен на продукты питания. Прокуратура, в свою очередь, проводит проверку соблюдения законодательства при формировании цен на продовольственные товары первой необходимости.

В области работает телефон горячей линии по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли. Обращаться можно с 08:00 до 20:00 по номеру: 8 (831) 431-73-93.

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