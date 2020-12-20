Губернатор поздравил с Днём работника органов безопасности

Уважаемые сотрудники органов государственной безопасности, дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь защите интересов общества и государства от внешних и внутренних угроз. Вы стоите на страже мира и стабильности в нашей стране. Ваша работа требует серьезнейшей подготовки и самоотдачи, высокого профессионализма и качественного образования.

В современном мире постоянно появляются все новые вызовы, угрожающие интересам России и ее граждан. Все активнее проникают в нашу жизнь цифровые технологии, дающие, с одной стороны, небывалые возможности, а с другой - влекущие серьезные угрозы. Это многократно увеличивает запрос на безопасность для каждого человека. Вам удается с честью противостоять этим вызовам.

Нередко интересы Родины приходится защищать в самых экстремальных условиях, с оружием в руках. Экстремизм и терроризм могут приобретать разные обличия, но в их основе всегда лежит разрушительная сила, бороться с которой могут только сильные люди, уверенные в своей правоте.

Нижегородских сотрудников органов безопасности всегда отличал высокий профессионализм и верность долгу. Можно вспомнить множество успешных примеров вашей работы, но еще больше остается «за кадром», и тем не менее напрямую влияет на обеспечение безопасности в нашем регионе.

В этом году мне также хотелось бы вспомнить и ветеранов госслужбы, работавших в Горьковской области в годы Великой Отечественной войны. Враг не раз пытался осуществлять здесь диверсионные операции, забрасывать своих агентов, но вы надежно справились с этой нацисткой угрозой. Это дало возможность защитить секретные разработки и обеспечить стабильность производства на горьковских предприятиях. Память о подвиге и труде горьковчан хранится в истории и передается новым поколениям, служит примером современным сотрудникам органов государственной безопасности.

В праздник мне хотелось бы пожелать вам и вашим семьям мира, добра и благополучия!

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