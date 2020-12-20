Пожар на Бору унёс жизнь одного человека

Площадь пожара составила 28 кв. м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшую субботу, 19 декабря, на Бору загорелся садовый домик. Предположительная площадь пожара составила 28 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место и потушили открытое горение. Добавим, что в ликвидации последствий возгорания было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Известно, что в результате пожара погиб один человек. В настоящее время личность устанавливается.

Также сейчас специалистами проводится расследование и выясняется, что стало точной причиной пожара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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