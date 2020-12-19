В нижегородских школах начали выдавать продуктовые наборы за ноябрь

В нижегородских школах начали выдавать льготным категориям школьников продуктовые наборы за ноябрь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Школьники 6-8 и 10 классов , питающиеся в школе как льготники, начали получать продуктовые наборы за ноябрь, - говорится в сообщении. - Из них – 300 сухпайков получат дети с ограниченными возможностями здоровья.

По данным городского департамента образования, продуктовые наборы за декабрь школьники получат в январе.

- Вес ноябрьских продуктовых наборов составляет 21 кг, пайки расфасованы в три пакета, - рассказали в департаменте. – В состав продуктовых наборов теперь добавили курагу, джем, подсолнечное масло. В общей сложности, в него войдут 13 наименований. При этом все крупы и макаронные изделия теперь раздаются в индивидуальной упаковке.