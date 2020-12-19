Нижегородку выгнали из автобуса за проезд без маски

Скандальное видео появилось сегодня в социальных сетях – нижегородку выгнали из автобуса № 2 за отказ надеть медицинскую маску. Причем сделали это сами пассажиры.

- Выходи давай, - на видео, опубликованном на канале «Нижний № 1», видно, что на женщину ополчились буквально все пассажиры.

Поводом для скандала стал отказ женщины надеть маску. После этого водитель отказался продолжать движение, а на женщину ополчились все находившиеся в салоне пассажиры.

На кадрах видно, что женщину силой выталкивают из автобуса. Причем в этом принимают участие не только женщины, но и мужчины. В конечном итоге пассажирка без маски выходит из автобуса.

Напомним, в соответствии с решением губернатора, в Нижегородской области можно ездить в общественном транспорте только в маске. Аналогичные правила распространяются на посещение магазинов и любых общественных мест.