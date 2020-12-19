Подрядчика, занимавшегося реставрацией Дома Павловой, накажут

Подрядчика, занимавшегося реставрацией Дома Павловой на Щелоковском хутору, привлекут к административной ответственности. Об этом на своей странице в соцсети сообщила градозащитница Анна Давыдова.

- Управлением Министерства культуры РФ по ПФО принято решение о привлечении ООО «Зодчие Северо-Запада» к административной ответственности по статье 14.1 КоАП («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» - ред.), - говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, реставрация зданий в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике Щелоковский хутор была объявлена в ноябре 2019 года. Спустя месяц конкурс на реставрацию выиграла московская компания ООО «Зодчие Северо-Запада».

- В том числе должен был быть реставрирован Дом Павловой, - напомнили градозащитники. - Работы по реставрации срубов и двора с въездом, тесовой кровли, резного декора, интерьеров и печи, а также усиление фундамента и пропитку древесины специальными составами.

Однако к июню 2020 года ценнейший памятник был полностью разобран подрядчиком до фундамента.

- Причем бревна сруба с весны 2020 года лежат на земле без какого-либо укрытия. Работы по деревянной части дома не ведутся, - рассказали градозащитники.