Улицы Дзержинска украсят иллюминацией

Улицы Дзержинска украсят новогодней иллюминацией. Украшение города администрация начала с центральных улиц – с площади Ленина и части проспекта Чкалова на въезде в город. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

- Хочется, чтобы главные улицы города были украшены по-особенному, - отметил мэр Дзержинска Иван Носков. - Мы со своей стороны сделали все возможное для этого. В следующем году мы планируем украсить иллюминацией все центральные улицы города. Эти конструкции будут радовать жителей города весь год.

Планируется, что до конца года еще несколько локаций в центре города украсят конструкциями в виде корзин, старинных фонарей и солнца.

- Сейчас на площади Дзержинского уже установлена главная городская елка, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Новогодние елки также будут установлены на площади Ленина, в парке «Утиное озеро», на площади Театральной, в центральном парке культуры и отдыха, - говорится в сообщении. - А на муниципальной детской площадке на бульваре Космонавтов у магазина «Санта-Барбара» будет установлена живая ель.