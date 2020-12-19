Новогодняя акция-поздравление ветеранов ВОВ стартовала в Нижегородской области

С 17 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в Нижегородской области проходит региональная новогодняя акция «Елка заботы». Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

В Нижегородской области стартовала новогодняя акция «Елка заботы». Главная цель мероприятия заключается в том, чтобы исполнить заветные желания ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

До 17 января 2021 года волонтеры будут поздравлять ветеранов с Новым годом в образе Деда Мороза и Снегурочки. Естественно, передача подарков и поздравлений проходят с соблюдением мер предосторожности.

Так, в минувший четверг добровольцы встретились с первым ветераном. Им стала Татьяна Петровна Островерхова 98 лет. Во времена Великой Отечественной войны женщина служила медсестрой на Черноморском флоте, в 1-м гвардейском отдельном Новороссийском дивизионе, в артиллерийской батарее береговой охраны №714.

Волонтеры вручили Татьяне Петровне подарок и набор новогодних сладостей.

- Волонтеры Победы стараются подарить ветеранам новогоднее настроение и ощущение праздника, мы не можем обделить их заботой и вниманием, - поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. - Среди желаний ветеранов есть и материальные, и нематериальные – кому-то нужны спортивный костюм, ковер или машинка для стрижки, кто-то хочет отправиться на рыбалку.

Любой желающий может присоединиться к акции и передать свои подарки для ветеранов: это могут быть новые теплые вещи, сладости, календари или рукописные открытки. Для участия в акции необходимо до 25 декабря сообщить об этом Волонтерам Победы по телефону 8 (831) 410-81-10 и доставить подарок по адресу: Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 15. Все подарки будут переданы заявителям представителями НРО ВОД «Волонтеры Победы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!