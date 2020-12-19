Ещё 16 нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 19 декабря, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 456 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, Нижегородская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу зараженных от COVID-19.

Накануне мы сообщали, что в Нижегородскую область поступила партия вакцины от коронавируса. Первыми вакцину получат медицинские работники.

- Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, а данные о ее проведении будут внесены в регистр вакцинированных против COVID-19, - отметили в «Нижегородской областной фармации».

Напомним, что в новогодние праздники особенно важно следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, не стоит забывать соблюдать масочный режим и дистанцирование в местах массового скопления людей.

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