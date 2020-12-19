Ещё 16 нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 19 декабря, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 456 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Кроме того, Нижегородская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу зараженных от COVID-19.
Накануне мы сообщали, что в Нижегородскую область поступила партия вакцины от коронавируса. Первыми вакцину получат медицинские работники.
- Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, а данные о ее проведении будут внесены в регистр вакцинированных против COVID-19, - отметили в «Нижегородской областной фармации».
Напомним, что в новогодние праздники особенно важно следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, не стоит забывать соблюдать масочный режим и дистанцирование в местах массового скопления людей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!