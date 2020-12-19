Ещё 502 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 19 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 502 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 63 804 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 456 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 56 896 жителей Нижегородской области.

Территории области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!