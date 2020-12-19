Нижегородские полицейские продолжают рейды по увеселительным заведениям, работающим в ночное время

В Нижнем Новгороде продолжаются системные проверки исполнения указа о режиме повышенной готовности. Полицейские проверяют магазины, рестораны, кафе и ночные клубы. Об этом сообщает городское Управления МВД России.
К числу самых распространенных нарушений относится обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты, а также отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции. Также были найдены и те заведения, которые вели незаконную деятельность в условиях пандемии. Они работали после 00:00 часов, проводили дискотеки и предоставляли посетителям кальянные услуги.
Полиция также обнаружила, что некоторые торговые точки и заведения общепита продают алкоголь в ночное время без товарно-сопроводительной документации и лицензии.
- Всего из незаконного оборота было изъято более 149 литров алкоголя, - сообщает ведомство.
Так, только за прошлые выходные в ходе рейдовых мероприятий в городе было охвачено 409 объектов торговли и общепита. К слову, за нарушение введенных карантинных мер на руководителей организаций выписаны административные протоколы.
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