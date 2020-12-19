«Я благодарен врачам, которые меня поставили на ноги»: Нижегородцы обратились к медработникам

Фото: скриншот из видео

Лечение и восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции – это долгий процесс, который занимает много сил и энергии не только у пациентов, но и у врачей. Медицинские работники дни и ночи борются с COVID-19, стараясь оказать поддержку всем нуждающимся.

И, несмотря на то, что количество заразившихся коронавирусом людей в Нижегородской области продолжает расти, также увеличивается и число людей, которые благодарны за свои спасенные жизни.

Так, пациенты отделения ковидного госпиталя на базе больницы № 33 в Нижнем Новгороде обратились к врачам, чтобы выразить восхищение за проделанную работу, за их стойкость, доброту и профессионализм.

- Этот неоспоримый труд, который вы делаете на сегодняшний день, он очень сильно нужен людям, нужен обществу. Это, так сказать, как крайняя надежда у каждого, который попадёт в эти ковидные центры, - отмечает нижегородец. - Желаю вам всего самого хорошего и чтобы рано или поздно эта чудовищная пандемия закончилась, и вы приступили к своим основным обязанностям по лечению неврологических болезней.

Другой пациент рассказывает, как проходит его процесс выздоровления, подчёркивая, что благодаря врачам новогодние праздники он сможет провести дома с семьей.

- За это я благодарен врачам, которые меня поставили на ноги. Несмотря на их тяжелый труд, они продолжат работать в эти предновогодние и новогодние дни. А это значит, что они не бросают свой долг, доставляют людям здоровье и душевное спокойствие.

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