Алексей Малышев высказался о введении налоговых льгот для предпринимателей IT-отрасли

Основатель и генеральный директор компании «Сонет» Алексей Малышев прокомментировал введение региональными правительством и парламентом налоговых льгот для предпринимателей IT-отрасли.

- Льготы для IT-сферы стимулируют появление стартапов, новых цифровых решений и привлекут инвестиции в регион, - подчеркнул Алексей Малышев. - Это очень полезный и весомый шаг. Он, несомненно, положительным образом скажется на развитии потенциала Нижегородского региона с точки зрения цифровизации. IT-компании смогут направить высвободившиеся средства на разработку высокотехнологичных продуктов и создание дополнительных рабочих мест, тем самым, повышая рейтинг региона.

Напомним, 17 декабря 2020 года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях закон «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Документ был внесен на рассмотрение представительного органа власти губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Закон устанавливает пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, а также в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льгота предоставляется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области, основным видом экономической деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в данной области (ОКВЭД 62). При этом компании должны иметь не менее 90% дохода от данного вида экономической деятельности. Кроме того, размер средней заработной платы налогоплательщика за предыдущий налоговый период должен быть не ниже средней зарплаты по данному виду экономической деятельности.

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